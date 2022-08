Atalanta, martedì 9 agosto allenamento allo stadio aperto ai tifosi nerazzurri

Prima dell’inizio della stagione l’Atalanta si allenerà a porte aperte al Gewiss Stadium: si prospetta un tifo nerazzurro caldo

Salvaguardare la tradizione, specialmente se si tratta del rapporto tra tifosi e squadra. Martedì 9 agosto l’Atalanta si allenerà al Gewiss Stadium a porte aperte in Curva Pisani, con l’obiettivo di dare la carica giusta ai ragazzi di Gian Piero Gasperini prima dell’inizio del campionato. Ecco il comunicato ufficiale.

«La Serie A 2022-2023 sta per iniziare, una nuova avventura ci attende, un nuovo campionato da vivere tutti insieme…La squadra, martedì prossimo 9 agosto, si allenerà, a partire dalle 20, al Gewiss Stadium: porte aperte (ingresso libero) in Curva Nord Pisani per seguire l’allenamento dell’Atalanta! Sarà l’occasione per incontrarsi e salutarsi a pochi giorni dal debutto stagionale in Serie A! L’Atalanta vi aspetta numerosi!»