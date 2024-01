La vittoria dell’Atalanta contro il Milan dedicata al presidente Ivan Ruggeri: colpito da un malore la settimana prima

Uno dei momenti più delicati della storia moderna dell’Atalanta è sicuramente l’improvviso malore che ha colpito il presidente Ivan Ruggeri nel gennaio 2008: malattia che l’avrebbe tenuto in uno stato assai delicato fino alla sua scomparsa nel 2013, tra il cordoglio e la tristezza di tutto il mondo nerazzurro.

Quando arriva la notizia, la squadra di Delneri è abbastanza scossa emotivamente, ma avente quella forza di reagire per il numero uno nerazzurro: al di là che la rosa abbia già un gruppo competitivo e fortemente vicino alla zona UEFA, nonostante alcuni problemi in difesa.

L’occasione arriva, appunto, il 23 gennaio contro il Milan, con la particolarità di essere una gara a porte chiuse (eccezione fatta per gli invitati della società) per via dei fatti dell’11 novembre 2007: giorno della scomparsa di Gabriele Sandri con tanto di incidenti anche all’interno della Curva Nord.

Passano 15 minuti e il Milan va in vantaggio con Gattuso: un fuoco di paglia considerando che i bergamaschi giocano molto bene, tanto da trovare il pareggio con Langella, che riesce con una finta sulla sinistra a mettere giù due difensori e mettere il pallone in rete. Nella ripresa il copione non cambia, e la Dea trova il vantaggio con Tissone su perfetto assist di Simone Inzaghi. 2-1 per l’Atalanta e successo dedicato al presidente.