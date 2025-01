Atalanta-Napoli, Ottavio Bianchi: “Sfida tra due squadre vincenti. Conte è favorito, ha un aspetto che pesa molto. Kvaratskheila via, perché stupirsi?»

Le parole di Ottavio Bianchi, doppio ex, sulla partita scudetto tra Atalanta-Napoli in Serie A. Tutti i dettagli in merito allo scontro diretto

Ottavio Bianchi ha giocato sia nell’Atalanta che con il Napoli ed è stato l’allenatore che ha guidato gli azzurri con Maradona alla conquista del primo scudetto. Domani il match tra le due squadre vale molto per il prossimo tricolore. Lui ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

KVARA VIA – «E non bisogna parlare di tradimento, perché è da un po’ che va così. Lascia un grande calciatore, che però è un’azienda: pensi un po’ quello che gira intorno a chiunque, adesso, social manager, commercialisti, procuratori, preparatori personali. E si muovono capitali, non a caso concede al Napoli 75 milioni di euro, una ricchezza. Quanti imprenditori, quante società che non siano calcistiche sono in grado di fatturare in un colpo solo una cifra del genere? E quanti manager guadagnerebbero quanto Kvara? C’è un interesse reciproco in un affare del genere e stupirsi non è neppure consentito. L’Atalanta ha vissuto gli stessi tormenti nell’estate scorsa, con l’addio di Koopmeiners: non siamo ai casi isolati».

ATALANTA-NAPOLI – «La partita speciale per me ma pure per il campionato, la dimostrazione delle capacità dei club di crescere fino a diventare protagonisti con una continuità che merita apprezzamento. E poi c’è il lavoro degli allenatori, Gasperini e Conte, che sono stati capaci, in tempi e modi diversi, di arrivare lassù, dove resteranno. C’è giustizia nel pensare che Atalanta e Napoli finiranno per essere concorrenti per il titolo. Loro con l’Inter. E tutto questo non è frutto certo del caso».

ANALOGIE TRA I PERCASSI E DE LAURENTIIS – «La lungimiranza, la competenza e la sensibilità di tenere i bilanci a modo, di trasformarsi in modelli di riferimento. A Bergamo hanno fatto anche altro: uno stadio gioiello e Zingonia che, mi dicono, è centro sportivo di livello europeo. E poi pensate in campo di cosa siano stati capaci: calciatori di valore internazionale, organici di talento. Una ha appena vinto l’Europa League, l’altra s’è preso lo scudetto due campionati fa. Basta e avanza per applaudirli».

CHI É AVVANTAGGIATO – «Il Napoli, perché ha avuto la settimana completamente vuota per prepararsi, e Conte sa come fare, si sarà già inventato una mossa alternativa per fronteggiare l’assenza di Kvara. Mentre Gasperini ha dovuto sfidare la Juventus, poi avrà la Champions che diventerà una distrazione. Non sono dettagli. Qui siamo al cospetto di tecnici di assolutissimo valore che sapranno regolarsi. Ma chi al martedì o al mercoledì ha altri pensieri, qualcosa paga: guardate il Real, il City, il Bayern, succede pure a loro».