L'ambizione di Palomino: «Atalanta, bisogna tornare in Europa! Sul mio futuro...»

Le dichiarazioni del difensore argentino José Luis Palomino sul bilancio stagionale dell’Atalanta fino ad ora

A L’Eco di Bergamo il difensore dell’Atalanta José Palomino ha parlato con grande ottimismo in ottica Europa, parlando anche del futuro della squadra nerazzurra.

STAGIONE NERAZZURRA – «Non giocare in Europa è stata una delusione, a livello calcistico è più bello giocare ogni tre giorni, a livello di allenamento è cambiato poco. Il Mondiale non credo che abbia inciso: siamo comunque in corsa visto l’equilibrio in campionato».

RUSH FINALE – «Ora pensiamo alla Cremonese, è inutile pensare al Bologna che gioca bene o alla Roma che è forte se sbagliamo la partita contro i grigiorossi: occorre continuità soprattutto con le piccole».

JUVENTUS E PENALIZZAZIONE – «No, ci preoccupa quello che facciamo o non facciamo noi, è l’unica cosa che ci tiene occupati, come il pensiero che avevamo prima dell’Empoli di non riuscire a concretizzare il lavoro fatto. La Juventus è forte, ma dobbiamo pensare a crescere noi».

FUTURO – «Non penso al futuro. Sono felice qui e voglio l’Europa, considerando le nostre potenzialità: con l’Atalanta ho passato momenti meravigliosi, ma sarebbe bello portare a casa anche un trofeo».