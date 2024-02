Atalanta Percassi: «Ci sono stati errori gravissimi!»

Le parole di Luca Percassi, amministrato delegato dell’Atalanta, dopo la sconfitta subita dai bergamaschi contro l’Inter

Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter. Di seguito le sue parole prima dell’inizio della partita.

«Commentare una partita così è molto difficile. Senza dubbio vanno fatti i complimenti a loro e meritano di essere primi in classifica. E’ un grande dispiacere il risultato perché gli episodi sono stati determinanti, secondo noi sono stati fatti errori gravissimi. E’ incomprensibile come sia stato annullato il primo gol nonostante le immagini. Altro episodio scandaloso è stato il rigore concesso, nessuno allo stadio ha capito cosa stessimo aspettando, con fra l’altro il guardalinee che aveva alzato la bandierina. Non interpretiamo immagini gravissime: non c’è alcun tocco di braccio sul primo gol. Dispiace che questi episodi condizionino una gara così».