Atalanta, il Sassuolo ti spinge verso la Champions League: ecco perché

Atalanta, febbre da Champions League: il Sassuolo spinge i bergamaschi verso l’Europa. Ecco perché

Tutto in una giornata, tutto in 90′. L’Atalanta si gioca domenica contro il Sassuolo la possibilità di avverare il sogno Champions League. Con il vantaggio, non da poco, di non dipendere da nessun risultato all’infuori del proprio. Che maturerà sul terreno di gioco del Mapei Stadium di Reggio Emilia – per paradosso fortino dei neroverdi di De Zerbi -, a causa dei lavori per la nascita della nuovissima Gewiss Arena.

Un impegno sul cui esito, almeno sulla carta, stizza l’occhio al gruppo di Gasperini la cabala. Perché il precedente stagionale ha visto gli orobici imporsi all’andata addirittura per 6-2, con uno scatenato Ilicic autore di una tripletta. E perché l’Atalanta è imbattuta da nove gare contro il Sassuolo, con cui non perde punti dall’8 aprile 2017.