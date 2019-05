Atalanta, la probabile formazione: Palomino-Djimsiti, una maglia per due

Atalanta, la probabile formazione per la finale di Coppa Italia con la Lazio: ballottaggio Palomino-Djimsiti in difesa

Atalanta che vince non si cambia. E così Gasperini, per la finalissima di Coppa Italia di questa sera, non concederà particolari variazioni sullo spartito abituale. Con due ballottaggi soltanto a tener viva la vigilia dell’ultimo atto contro la Lazio all’Olimpico di Roma.

In difesa si contendono infatti una maglia da titolare Palomino e Djimsiti, mentre a sinistra le quotazioni di Castagne sono in rialzo rispetto a quelle di Gosens. In attacco i bergamaschi proporranno naturalmente Ilicic, Gomez e Zapata: obiettivo abbattere quota 100 reti stagionali, per sollevare al cielo l’ambito trofeo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.