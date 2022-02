Atalanta, lo squillo Europeo per rialzarsi in campionato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atalanta vuole riprendere il volo in campionato e l’ottima prestazione in Europa può essere la scintilla

L’Atalanta torna ad essere la solita Dea che conosciamo. Una squadra che gioca, crea, vince e segna tanto. Nonostante l’assenza di Muriel e Zapata, in Europa League la squadra di Gasperini ha fatto veramente molto bene contro l’Olympiacos.

La vittoria in Europa può essere la scintilla per tornare a vincere in campionato e riprendere il cammino perduto.