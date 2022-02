Percassi: «Bayer? Sfida affascinante. Atalanta in campo al massimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato dopo il sorteggio che ha visto i bergamaschi pescare il Bayer Leverkusen. Le sue parole:

«Una sfida affascinante e interessante contro una squadra di assoluto livello. Sarà un doppio impegno particolarmente difficile, ma in ogni competizione, soprattutto quando si arriva a giocare a questi livelli, non esistono mai partite semplici. L’Atalanta scenderà in campo dando come sempre il suo massimo. Anche nelle difficoltà e nell’emergenza, il gruppo è stato unito e compatto: i risultati si sono visti».