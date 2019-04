Atalanta, volata Champions: la vittoria contro l’Udinese vale il 4° posto

L’Atalanta vince contro l’Udinese e firma il sorpasso sulla Roma: 4° posto agguantato e Champions League vicina

L’Atalanta riesce a trovare i tre punti negli ultimi minuti della sfida contro l’Udinese grazie alle reti di Marten de Roon e Mario Pasalic. La vittoria contro i bianconeri proietta i nerazzurri al 4° posto, forti dei 59 punti. La squadra di Giampiero Gasperini sorpassa quindi la Roma, a quota 58. Gli orobici ora sono sempre più vicini al sogno Champions League.

Le rivali dell’Atalanta per la corsa all’Europa tremano, anche se i bergamaschi non godono di un calendario favorevole. La squadra affronterà la Lazio nella Capitale in uno scontro tra finaliste di Coppa Italia riproposto in Serie A. Dopodiché, i nerazzurri sfideranno il Genoa in casa, prima di spostarsi a Torino per fronteggiare la Juventus campione d’Italia. Infine, l’ultima gara di campionato sarà il match casalingo contro il Sassuolo.