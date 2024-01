Il primo goal di Riccardo Zampagna con la maglia dell’Atalanta

La prima rete di Riccardo Zampagna con la maglia dell’Atalanta al suo esordio in nerazzurro contro il Piacenza nel 2006

“E si presenta così!”. Quante volte si è sentita questa frase nel momento in cui il nuovo acquisto fa qualcosa di straordinario alla sua prima presenza con la nuova maglia, e se si tratta di un goal vittoria al 90′ il tutto entra nella storia. Storia, quella di Riccardo Zampagna, che con l’Atalanta cominciò proprio così.

Uno dei numeri 9 nerazzurri più ricordati di sempre arriva nella prima Atalanta di Colantuono: la squadra ha l’obiettivo di ritornare subito in Serie A, ma occorre più continuità soprattutto in trasferta (e le reti di bomber Ventola e Soncin non bastano) dove ci vuole, appunto, l’esperienza di Zampagna.

Il 17 gennaio 2006 l’Atalanta affronta il Piacenza e la gara nel primo tempo si dimostra abbastanza bloccata, per certi versi anche molto nervosa. Nella ripresa a rompere gli equilibri ci pensa il solito difensore goleador Loria che porta in vantaggio i nerazzurri. I biancorossi però non dermodono trovando al 78′ il pareggio con Margiotta.

Tutto finito? Assolutamente no, perché la mossa decisiva arriva due minuti prima dell’1-1, quando Nicola Ventola viene sostituito da Riccardo Zampagna. che c’impiega quattro minuti a farsi trovare pronto ad un tiro ribattuto da Soncin per siglare sotto la Nord il vantaggio che lancia la Dea in classifica.