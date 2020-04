Zapata: «Dopo il periodo buio faremo una grande festa» – FOTO

Duvan Zapata ha postato una foto su Instagram per ringraziare tutte quelle persone che gli hanno inviato i messaggi d’auguri

Ieri Duvan Zapata ha festeggiato 29 anni e oggi ha voluto ringraziare tutte quelle persone che gli hanno inviato dei messaggi di auguri. Queste le parole del colombiano.

«Mi sono arrivati tantissimi messaggi per il mio compleanno…Voglio ringraziare Tutti per avermi dedicato il vostro tempo e voglio farvi sapere che tutto il vostro affetto mi ha fatto sentire davvero speciale!!!. Il mio pensiero più grande ieri era dedicato alle persone e a tutte le loro famiglie che stanno lottando contro il covid-19, quindi la grande festa la faremo Tutti Insieme al termine di questo periodo così buio…Sono certo che illumineremo il futuro e recupereremo questo tempo che ci ha fatto riflettere e ci ha fatto capire che sono poche le cose che contano veramente.. Sempre la Fede e all’Amore posta in Dio».