Athletic Bilbao Barcellona: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al King Abdullah Sports City andrà in scena la finale di Supercoppa spagnola Athletic Bilbao Barcellona: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al King Abdullah Sports City di Jeddah si giocherà la gara valevole per la finale di Supercoppa spagnola tra Athletic Bilbao Barcellona. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Jaureguizar, Sancet; I. Williams, Guruzeta, N. Williams. All. Valverde.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Casado, Gavi; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

Orario e dove vederla in tv

Athletic Bilbao Barcellona si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 8 gennaio per la semifinale della Supercoppa spagnola. Verrà trasmessa in esclusiva in streaming sul canale Youtube di Le Cronache di Spogliatoio.