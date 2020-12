Atletico Madrid, Diego Costa ha chiesto la rescissione: Inter alla finestra

Diego Costa avrebbe chiesto la risoluzione anticipata all’Atletico Madrid. L’Inter tiene d’occhio la situazione

L’Atletico Madrid e Diego Costa potrebbe presto dirsi addio. Secondo quanto riportato da AS, infatti, l’attaccante spagnolo avrebbe chiesto la risoluzione anticipata del contratto per motivi familiari. I Colchoneros sarebbe pronti ad accontentarlo, anche per l’affetto e la stima reciproca che c’è con il calciatore.

Diego Costa sarebbe così sul mercato con 6 mesi d’anticipo. E alla finestra ci sarebbe anche l’Inter, sempre alla ricerca di un vice Lukaku e che non ha mai disprezzato le qualità dell’attaccante spagnolo.