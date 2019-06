Atletico Madrid, è rivoluzione. Simeone: «Joao Felix? È un’opzione»

Periodo di rivoluzione in casa Atletico Madrid: si salutano Griezmann, Godin, Juanfran e Rodri. Joao Felix uno dei primi obiettivi

Inizio di calciomercato estivo non proprio tranquillo per l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno ampiamente metabolizzato la partenza di Griezmann, comunicata ormai da svariate settimane, ma si apprestano a salutare anche Rodri, Godin e Juanfran. Dopo aver fatto cassa, si passerà poi all’offensiva. C’è innanzitutto da rimpiazzare due dei giocatori più importanti, e per tale motivo gli investimenti saranno onerosi.

Simeone è consapevole del momento di transizione della sua squadra: «L’obiettivo però è quello di continuare a competere. Questo è uno dei progetti più complicati da quando sono arrivato». Tra le opzioni per incrementare il livello della squadra, c’è l’idea Joao Felix. Il giovane giocatore del Benfica piace a mezza Europa, ma sembra che l’Atletico l’abbia puntato con intensità. Lo conferma lo stesso allenatore: «È una delle opzioni. Vogliamo un ragazzo di talento in grado di assorbire le nostre idee, com’è stato in passato per Oblak, Gimenez e Griezmann».