Atletico Madrid, ecco Hector Herrera: il comunicato ufficiale 

Il centrocampista del Porto, Hector Herrera, è un nuovo giocatote dell’Atletico Madrid: il comunicato ufficiale

«Benvenuto, Héctor Herrera! Il messicano diventa un nuovo giocatore di rojiblanco. Il centrocampista 29enne firmerà il suo contratto domani per le prossime 3 stagioni. L’Atlético de Madrid ha raggiunto un accordo con Héctor Herrera per diventare un nuovo giocatore dell’Atlético de Madrid. Il 29enne centrocampista messicano è impegnato nel nostro club e firmerà domani il suo nuovo contratto che lo collegherà per le prossime 3 stagioni».

Con questo comunicato, l’Atletico Madrid ha ufficializzato l’arrivo di Hector Herrera. Il nazionale messicano ha così salutato il Porto dopo 5 stagioni.