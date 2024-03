Atletico Madrid Inter: orario, dove vederla e probabili formazioni

Atletico Madrid Inter, al Wanda Metropolitano il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

Al Wanda Metropolitano il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter. Le squadre arrivano all’appuntamento dopo la vittoria dei nerazzurri all’andata con la rete di Arnautovic. I colchoneros non sono nel miglior momento della stagione, come testimonia la sconfitta contro il Cadice nel fine settimana. Dall’altra parta invece i nerazzurri viaggiano sull’onda dell’entusiasmo, con 13 vittorie consecutive dall’inizio del 2024. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gabriel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Samuel Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S.Inzaghi.

Atletico Madrid Inter: orario e dove vederla

Al Wanda Metropolitano andrà in scena l’ottavo di finale tra gli Azzurri e i blaugrana con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile anche tramite app per smartphone, tablet e smart tv.