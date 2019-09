Atletico Madrid Juve: come Sarri voleva bucare i colchoneros

Come la Juve di Sarri voleva superare l’Atletico Madrid. Non è semplice perforare il bunker dei colchoneros

L’Atletico Madrid ha una delle strutture difensive migliori del mondo, con un 442 che copre benissimo il centro e costringe gli avversari ad andare sulle corsie esterne. Di conseguenza, oltre ai soliti cambi gioco per cercare di sfruttare il lato debole, la Juve di Sarri aveva in mente di creare spazi tramite le catene laterali, associandosi sullo stretto e cercando di sfruttare lo spazio alle spalle del terzino avversario. In sintesi, muovere gli avversari.

La slide sopra ne è un esempio. Saul e Lodi sono a destra su Cuadrado e Khedira. Alle spalle del centrocampista spagnolo si inserisce Danilo, con Lemar in ritardo. L’idea è che il terzino portoghese sia servito da Cuadrado alle spalle dei giocatori avversari, dopo aver mandato i giocatori avversari fuori posizione.