Atletico Madrid, Kalinic verso la cessione: le ultime sulla vicenda dell’attaccante croato nella sua avventura spagnola

Nikola Kalinic non trova pace. L’attaccante croato, dopo la prima grande stagione alla Fiorentina, non è più tornato su quei livelli, nè con la maglia del Milan e neanche con l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da Marca, l’attaccante non partirà per la tournèe americana dell’Atletico Madrid, non figurando tra i convocati. I colchoneros, con questa mossa, mettono ufficialmente sul mercato Nikola Kalinic. Situazione in continua evoluzione.