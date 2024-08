Atletico Madrid, UFFICIALE l’arrivo di Le Normand: il comunicato

L’annuncio dell’Atletico Madrid sull’arrivo di Robin Le Normand dalla Real Sociedad. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il comunicato dell’Atletico Madrid sull’arrivo di Robin Le Normand, difensore campione d’Europa con la Spagna, dalla Real Sociedad

COMUNICATO – «Robin Le Normand (Pabu, Côtes d’Armor, Francia, 11 novembre 1996) è un nuovo giocatore dell’Atlético de Madrid dopo aver firmato il contratto che lo legherà al nostro club per cinque stagioni. Il nuovissimo campione di Euro 2024 arriva nella nostra realtà, dalla Real Sociedad, per rinforzare la linea difensiva e si caratterizza per la sua potenza fisica, la sua ottima capacità in uscita con la palla e la sua forza nelle azioni difensive grazie ai suoi 187 centimetri d’altezza».