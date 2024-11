Atletico Madrid, c’è vita oltre Simeone: si ragiona sui nomi del suo successore

Atletico Madrid, la dirigenza dei colchoneros comincia a ragionare sul futuro dopo Diego Simeone: ecco i potenziali nomi

In casa Atletico Madrid si comincia a ragionare del futuro dopo Diego Siemone. Il Cholo siede sulla panchina dei colchoneros dal dicembre 2011 e ha un contratto fino al 2027. In questi anni ha vinto due campionati spagnoli, una Copa del Rey, due Europa League e e due Supercoppe Europee oltre ad aver raggiunto due finali di Champions League.

Esiste però, come riportato da Relevo, la possibilità che il tecnico decide di rescindere prima della scadenza il suo contratto e allora via ai casting per il nuovo tecnico: tra i nomi ci sono Luis Enrique (PSG), Luis de la Fuente (Spagna), Julen Lopetegui (West Ham), Mauricio Pochettino (Stati Uniti) e Unai Emery (Aston Villa).