Attimi di paura per Ferrero: blitz dei tifosi nel ristorante

Dopo le contestazioni, la fase di stallo nella trattativa per la vendita del club ha acceso gli animi di alcuni contestatori blucerchiati

Attimi di paura e tensione per Massimo Ferrero. Oggi un gruppo di presunti tifosi della Sampdoria ha tentato di venire a contatto con il presidente blucerchiato che si trovava a pranzo in un ristorante accompagnato dalla scorta personale e dai funzionari della Digos genovese.

Da tempo il numero uno del club gira con la scorta a causa del clima ostile che si respira nei suoi confronti per lo stallo della vendita della società. Oggi, però, il fattaccio: ignoti, giunti all’improvviso in zona, hanno provato a venire a contatto con Ferrero, ma la situazione non è degenerata proprio per la presenza dei funzionari di polizia, che li hanno subito allontanati. Vedremo quali saranno le conseguenze di tale gesto.