Ausilio rassicura l’Inter: «Sereni sul rinnovo di Icardi. Cancelo? C’è tempo»

Il rinnovo di Mauro Icardi e il riscatto di Joao Cancelo: Piero Ausilio si occupa di due temi fondamentali del calciomercato dell’Inter

Che ne sarà di Mauro Icardi e di Joao Cancelo? Secondo Piero Ausilio l‘Inter non deve preoccuparsi. Il direttore sportivo della squadra milanese è convinto che il rinnovo di Icardi sia una formalità. Tarda ad arrivare la firma, ma probabilmente è perché non è ancora stato fissato l’incontro decisivo. Il dirigente confida nel rinnovo contrattuale da parte della punta, così come confida in un possibile futuro all’Inter di Cancelo. Il portoghese è in prestito con diritto di riscatto dal Valencia, con cui è in ballo pure l’affare Geoffrey Kondogbia.

«Il rinnovo in base ai gol? Quelle sono variabili già previste e presenti nel contratto, e sono ben retribuite. Abbiamo molta serenità, nei precedenti rinnovi si è risolto tutto in pochissimo tempo, nel giro di qualche minuto. Il riscatto di Cancelo? Siamo professionisti delle ‘comode rate’. C’è tempo, riflettiamo ma agiremo dopo il 20 maggio» è quanto ha detto Ausilio ai microfoni di Premium Sport poco prima di Atalanta-Inter. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si gioca la trentaduesima giornata e Icardi e Cancelo faranno parte del tridente offensivo interista, col portoghese schierato ala destra.