Rafinha vuole l’Inter, ma serve la Champions League

Rafinha vorrebbe rimanere all’Inter, i nerazzurri vorrebbero tenere il brasiliano: con la Champions League in saccoccia, tutto potrebbe diventare più semplice

In attesa di Atalanta-Inter, arrivano indiscrezioni di calciomercato sui milanesi. Rafinha è in prestito con diritto di riscatto all’Inter, a quanto risulta dall’ambiente nerazzurro pare che il brasiliano voglia rimanere a Milano. Al Barcellona avrebbe poche chance di giocare titolare, perché con Valverde non ha un ottimo rapporto. Spalletti invece ha saputo valorizzarlo e l’ex blaugrana si trova bene. Costa troppo, la soluzione è centrare la qualificazione alla fase a gruppi di Champions League.

Se l’Inter andasse in Champions, avrebbe più risorse per tenere il giocatore a San Siro. Gli introiti derivanti dalla qualificazione in UCL garantirebbero un bel tesoretto economico all’Inter, utile anche per trattenere il centrocampista offensivo. Rafinha si è inserito alla perfezione nello schema di Spalletti e sembra intenzionato a restare. Queste ultime giornate di Serie A saranno decisive.