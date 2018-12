Australia-Arabia Saudita: gli ospiti non rispettato il minuto di silenzio per le vittime di Londra – VIDEO

Australia-Arabia Saudita: brutto gesto degli ospiti che rifiutato il minuto di silenzio per le vittime degli attentati di Londra

Ha del clamoroso quanto visto in Australia-Arabia Saudita, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Prima del match l’arbitro invita le due squadre a raccogliersi al centro del campo per un minuto di silenzio in onore delle vittime dell’ennesimo attacco terroristico a Londra. Gli australiani in maglia gialla rispondono immediatamente all’invito mentre così, a sopresa, non fanno quelli arabi che non rispettano il minuto di silenzio continuando a scaldarsi per il campo. Bruttissima scena che farà a lungo discutere.