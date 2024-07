Austria Turchia, gol lampo dell’ex Serie A Demiral: rete dopo MENO DI UN MINUTO – VIDEO

Demiral ha segnato dopo appena 58 secondi nell’ottavo di finale degli Europei tra la Turchia e l’Austria a Lipsia

A Lipsia sono bastati 58 secondi per sbloccare la sfida tra Austria e Turchia con la Nazionale di Vincenzo Montella che passa in vantaggio grazie a Demiral, ex giocatore di Sassuolo, Juventus e Atalanta.

Terzo gol in Nazionale per il difensore che sfrutta un flipper tutto austriaco che fa carambolare il pallone dalle parti di Demiral, abile a calciare forte nello specchio della porta.