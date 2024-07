Bacconi sullo SCUDETTO: «L'Inter ha bisogno di CONTINUITA' e per vincere ancora...»

Le parole di Bacconi su quella che sarà la STAGIONE 2024 2025 e sulle rivali dell’Inter: che parte come principale candidata

Adriano Bacconi, allenatore e preparatore atletico professionista, Ceo di MathandSport, ha voluto parlare della Serie A e di quelli che sono i pronostici: dall’Inter alle possibili rivali. Le parole riportate su CalcioNews24.

Si parte obbligatoriamente dai campioni d’Italia in carica. Su cosa deve lavorare Simone Inzaghi per potersi confermare?

Nel caso dell’Inter non di può che parlare di continuità. Non in senso conservativo, però. Inzaghi deve riuscire a ridare alla squadra quelle caratteristiche che ha avuto lo scorso anno e che non sono facilmente ripetibili. Perché il segreto dell’Inter è stato fondamentalmente la qualità dei suoi centrocampisti. Bisogna capire se Zielinski riuscirà a inserirsi nel nuovo contesto ed essere all’altezza dei compagni. Inoltre, i nerazzurri devono mantenere quella imprevedibilità mostrata attraverso continui interscambi di posizione, è stato ciò che ha permesso di essere meno leggibili e prevedibili. Non è detto che gli avversari di quest’anno non riescano a trovare le contromosse. Quindi, in estrema sintesi: continuità nell’essere imprevedibili, introducendo nuove varianti.