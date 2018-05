Per Milan Badelj un duello di mercato che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa: lo vuole la Juventus, sulle sue tracce c’è anche il Napoli

Milan Badelj ha detto addio alla Fiorentina e tra un mese sarà disponibile a parametro zero. Il centrocampista croato piaceva al Milan, ma i rossoneri non sono più attivi sul mercato dopo la decisione dell’UEFA. Si è scatenato, dunque, un duello che fino a poche settimane fa sembrava improbabile: la Juventus è sul viola, ma c’è la forte concorrenza del Napoli. I bianconeri sono alla ricerca di un giocatore in grado di tenere le fila del centrocampo, il nome di Badelj torna comodo perché è disponibile a parametro zero e ha già esperienza, anche se non sarebbe titolare.

Il Napoli, però, non ci sta. Dalla Campania rimbalzano voci su un forte interesse azzurro e il duello Scudetto potrebbe spostarsi sul mercato. Il Napoli mette sul piatto un contratto di tre anni e cifre importanti, ben più alte del milione che guadagnava a Firenze. Badelj ha voglia di giocare la Champions League e sa che può firmare un contratto con una grande. La Juventus ci prova, il Napoli pure: il mercato promette scintille tra i bianconeri e gli azzurri.