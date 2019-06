Calciomercato Inter: quanto c’è di vero nella trattativa tra Bale e i nerazzurri? Ecco gli ultimi dettagli

La sparata fatta da Chiringuito TV ha suscitato un gran clamore in Italia e all’estero. Antonio Conte vuole Gareth Bale. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, rilanciata un po’ da tutti i media. È arrivata anche la risposta, non ufficiale, dell’Inter sulla faccenda. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, i nerazzurri reputano il giocatore un fuoriclasse e come tale non può non piacere, ma non rientra tra gli obiettivi perché non è avvicinabile né per il costo del cartellino né per l’ingaggio che percepisce (15 milioni netti).

In corso Vittorio Emanuele non nascondono quindi che i costi dell’affare al momento sono fuori dalla portata del club. La situazione forse potrebbe cambiare se nel corso dell’estate Bale non trovasse una collocazione e se potesse lasciare la Spagna aprezzo di saldo”.