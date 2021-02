Genoa, Ballardini: «Inter favorita per lo Scudetto. Vi spiego il turnover»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta subita a San Siro contro l’Inter: ecco le sue dichiarazioni sulla gara

Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro l’Inter.

GOL SUBITO DOPO 30 SECONDI – «Il primo tempo il Genoa se l’è giocata, poi nel secondo tempo non siamo stati ordinati e con pressione sulla palla. Potevamo far meglio, non siamo stati bravi».

INTER FAVORITA – «Sì, certamente, è la favorita perchè non ha più nessun altro impegno e quindi prestano la loro attenzione solo al campionato».

TURNOVER PER IL DERBY – «Oggi, mercoledì e domenica… abbiamo fatto delle valutazioni tra diffidati e tra chi soffre le gare ravvicinate. A volte fai queste scelte, te lo dicono i giocatori e i dati. Fai le cose perchè hanno un senso, poi non è detto che tu faccia la cosa giusta. Detto questo potevamo far meglio ma davanti avevamo una squadra in salute. Io scaramantico? No».

LUKAKU – «Lukaku penso che sia un leader in tutti i sensi, la sensazione è che sia un ragazzo straordinario ed in campo mette tantissimo impegno. Fa tanta differenza».