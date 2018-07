Balotelli e Cassano al Parma: i ducali provano il doppio colpo

Il Parma sogna in grande per il suo ritorno in Serie A. Il club ducale ha avviato i contatti per Mario Balotelli e Antonio Cassano

Mario Balotelli e Antonio Cassano insieme? E’ questo il sogno di mercato del Parma, tornato in Serie A dopo 3 storiche promozioni consecutive dalla D alla massima serie. Il club parmigiano partirà da -5 (c’è ancora un altro grado di giudizio) per il caso sms e sogna un grande attacco per provare a cancellare immediatamente il segno meno dalla classifica. Secondo le ultime indiscrezioni, il club ducale starebbe pensando alla coppia d’attacco di ‘bad boy’ formata da Mario e Antonio.

Balo è al Nizza ma vuole andare via. Il Marsiglia non ha ancora chiuso la trattativa col Nizza e il Parma sta provando a inserirsi. Servono 10 milioni per il Nizza ma soprattutto 3-4 milioni a stagione per il contratto di Mario. L’alto ingaggio dell’attaccante è un ostacolo difficilmente superabile ma il Parma sta facendo un serio tentativo con Raiola. Attenzione poi ad Antonio Cassano. Il giocatore si è offerto ai ducali e sta continuando ad allenarsi. L’ad Cara non ha chiuso le porte: «Al momento direi di no, ma mai dire mai. Cerchiamo giocatori di esperienza per la Serie A».