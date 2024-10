Genoa, Balotelli già in campo con la Fiorentina? Le ultime

Mario Balotelli sarà in campo già contro la Fiorentina? I dubbi di Gilardino se concedere subito una chance al suo nuovo attaccante: le ultime

Mario Balotelli sarà in campo già contro la Fiorentina? ll nuovo attaccante del Genoa è arrivato solo ieri in città e ha iniziato subito ad allenarsi agli ordini di Gilardino, ma ci sono alcuni dubbi sulla sua condizione fisica.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, quello che preoccupa Gilardino è il fatto che ad oggi Super Mario non ha fatto preparazione se non con un preparatore atletico personale e non con una squadra: l’altro svincolato arrivato da poco, Gaston Pereiro, sta svolgendo una mini preparazione personalizzata nonostante avesse fatto parte del pre-campionato con il Cagliari. Probabilmente sarà convocato, ma difficilmente partirà dal primo minuto.