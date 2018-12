Juventus-Torino, Balotelli contro lo sfottò di CR7 a Ichazo – FOTO

L’attaccante del Nizza Mario Balotelli ha criticato su Instagram Cristiano Ronaldo per la sua esultanza polemica contro Ichazo durante il derby della Mole

Cristiano Ronaldo ha deciso il suo primo derby della Mole con un calcio di rigore realizzato contro Ichazo. Il suo è stato peraltro il gol numero 5000 della storia della Juventus in Serie A. Dopo la rete, il campione portoghese si è però reso protagonista di un brutto gesto, andando faccia a faccia con il portiere granata, forse per qualche parola sfuggita alle telecamere. Il giallo è scattato immediatamente per l’arbitro Guida, ma a qualcuno questa “esultanza” non è piaciuta. Mario Balotelli ha infatti pubblicato su Instagram una story in cui critica la scena. «Se l’avessi fatto io ciao!», il messaggio di Super Mario, come a sottolineare una differenza di trattamento e critiche tra le sue azioni e quelle del campione portoghese.