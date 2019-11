Balotelli negli Stati Uniti? L’MLS lo corteggia: «Mario vieni qua»

Mario Balotelli e il Brescia sono in una fase difficile, coi problemi nati dall’atteggiamento in allenamento e dalle parole di Grosso e Cellino. E l’MLS lo invita a giocare in America, attraverso il suo podcast ufficiale.

Le ipotesi più accreditate dal programma Extratime sono i Los Angeles Galaxy, orfani di Ibrahimovic, l’Inter Miami del presidente Beckham, o il Toronto fc, dove ha già giocato Sebastian Giovinco.

