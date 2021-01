Mario Balotelli esplode di rabbia sui suoi profili social dopo gli ultimi gossip su di lui: ecco le parole dell’attaccante del Monza – FOTO

Mario Balotelli esplode di rabbia sui social e manda un messaggio chiaro sul suo obiettivo quest’anno.

«Quindi così sarei in prigione? Ahah. Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza tornare e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti! Piuttosto sostenete e tifate l‘Ac Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro».