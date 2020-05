Balzaretti: «Già alla Juve si vedeva quanto Ibra fosse forte» – VIDEO

Balzaretti: «Già alla Juve si vedeva quanto Ibra fosse forte». Le dichiarazioni dell’ex terzino bianconero, oggi opinionista DAZN

Federico Balzaretti ricorda il suo passato juventino e in particolare gli inizi in Italia di Zlatan Ibrahimovic.

Le sue parole: «Il gruppo era molto bello, molto affiatato. Durante gli allenamenti c’era vigoria agonistica, livello di competitività, non tempo di pensiero. La qualità dei giocatori era impressionante, non sbagliavano un passaggio neanche sotto pressione. All’inizio dicevo: “Non ce la faccio. Dove sono finito? Che livello è? Che sport fanno?” Di Ibra già all’epoca si vedeva che era dominante in allenamento fortissimo».