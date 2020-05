Balzaretti: “In allenamento solo in 4 riuscivano a segnare contro Buffon” – VIDEO

Federico Balzaretti, ex giocatore di Roma e Juventus tra le altre, ha parlato di Gianluigi Buffon e dei suoi allenamenti

Federico Balzaretti, ex giocatore di Roma e Juventus tra le altre, ha parlato di Gianluigi Buffon. Ecco le sue parole:

«Ho giocato due anni con Buffon, ma il primo era infortunato. In sei anni che abbiamo giocato assieme non si è mai tuffato. Gli facevano gol in quattro, Ibra, Trezeguet, Del Piero. Lui è molto simpatico, prima che calciavi ti chiamava il tiro: ma non avevi nemmeno la soddisfazione di farlo buttare a terra».