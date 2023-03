Bandecchi: «Se avessi venduto la Ternana, avevo già l’idea di comprare il 50% del Livorno»

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha svelato un retroscena circa la vendita della società umbra. Le dichiarazioni

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato al quotidiano Il Tirreno-Livorno.

PAROLE – «Se avessi venduto la Ternana, come avevo deciso di fare, avevo già l’idea di comprare il 50% del Livorno a giugno e avevo individuato una cordata di imprenditori capace di rilevare l’altro 50%. Era tutto già pianificato anche perché in questo modo avevo la scusa di venire a Livorno una volta a settimana a trovare mia mamma. Invece sono un uomo di parola e ho deciso di restare e Terni perché avevo fatto un patto. Dell’ambiente a Terni non me ne frega. Anche perché si tratta di una città dove non ci sono solo contestatori. Io in questi anni ho imparato a parlare con i re e con gli ultimi e trattare con tutti».