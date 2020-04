Barbano (Corriere dello Sport): «Spadafora usa il calcio per un tornaconto personale»

Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Le sue parole su Spadafora

Come ha preso le parole del Ministro Spadafora da Fazio?

«È chiaro che il Ministro Spadafora abbia usato il Coronavirus e il calcio per un suo tornaconto personale. L’idea di andare ad annunciare misure di questo calibro in un’intervista da Fazio è di una gravità inaudita. Tu dovresti incontrare le federazioni, gli interlocutori, fai una conferenza stampa, ti fai intervistare dai giornalisti e non da Fazio. Incontri il mondo che ti ha fatto delle richieste. È vergognosa questa esibizione, è una roba da Paese sottosviluppato quale, per certi versi, noi siamo in termini politici. Questo tipo di partite individuali diventano complici e determinano una conseguenza non intenzionale che è quella di umiliare il calcio».