Barcellona, Aguero out: i blaugrana puntano due attaccanti seguiti dalla Juve

Novità in ottica mercato Juve: con Aguero out per i problemi caridaci, il Barcellona corre ai ripari e punta ad un nuovo attaccante. Ultime

Inizia a muoversi il mercato in vista della finestra di gennaio, tra le squadre che vorrà assestare un colpo per prima ci sarà senza dubbio il Barcellona. Con Aguero out a causa del problema cardiaco, che lo terrà lontano dal campo fino a febbraio.

La società blaugrana, secondo quanto riferito da Sport, punterà a due nomi già presenti nel taccuino della Juventus per il mercato: si tratta di Edinson Cavani e Alexandre Lacazette, entrambi accostati al club bianconero dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.