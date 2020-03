Barcellona, Bartomeu: «Lautaro e Neymar? Siamo ambiziosi»

Le dichiarazioni del presidente del Barcellona Bartomeu a proposito dell’interesse dei blaugrana per Lautaro Martinez e Neymar

Intervistato in esclusiva da Mundo Depurtivo, il presidente del Barcellona Bartomeu ha commentato le voci riguardanti Lautaro Martinez e Neymar, due giocatori ritenuti da molti in orbita blaugrana. Ecco le dichiarazioni del numero uno del club catalano.

«Lautaro e Neymar? Abidal e Planes continuano a lavorare per preparare una squadra, anche se in questa estate sono previste operazioni di scambio di finestre, non ci saranno così tanti soldi, così tanti soldi, ma ci saranno più scambi. Si può essere ambiziosi? Sì, bisogna fare una buona squadra».