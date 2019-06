Barcellona, Coutinho vuole restare: rifutato un club inglese

Barcellona, Coutinho non vuole lasciare i blaugrana: rifiutata una prima offerta per il ritorno in Inghilterra

Philippe Coutinho non vuole lasciare il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe stata un’offerta da parte del Manchester United per il brasiliano. La motivazione potrebbe essere la rivalità con il Liverpool, sua ex squadra.

Coutinho è uno dei pezzi pregiati del mercato blaugrana, ed è seguito anche dal Psg e dal Chelsea. Il Barcellona, invece, starebbe guardando con interesse al clamoroso ritorno di Neymar.