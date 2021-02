Barcellona, distorsione alla caviglia per Araújo: salta il PSG

Il Barcellona perde per almeno un mese Ronald Araújo per un infortunio alla caviglia. In Champions League contro il PSG non ci sarà

Il Barcellona ha comunicato che gli esami a cui si è sottoposti oggi il difensore uruguaiano Ronald Araújo hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra. Il giocatore si è infortunato ieri sera nel corso della sfida contro il Betis.

Al momento la società blaugrana non ha comunicato eventuali tempistiche per il suo rientro in campo. Secondo Mundo Deportivo, citando fonti vicine allo spogliatoio, Araújo potrebbe stare fuori per almeno un mese saltando quindi la doppia sfida con il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League.