Barcellona: Griezmann trascina i suoi da prima punta

Contro il Real Betis, Griezmann ha segnato i primi gol con la maglia del Barcellona. Il francese ha agito da attaccante centrale

Rispetto allo scialbo esordio contro l’Athletic Club, Griezmann ha fatto la differenza in Barcellona-Real Betis. In assenza di Messi e Suarez, il francese ha agito al centro dell’attacco, cercando di dare profondità alla squadra.

Ha segnato due bellissime reti, la prima con un movimento da vero finalizzatore. Non è in discussione la classe dell’ex Atletico, bisognerà poi vedere come sarà la sua compatibilità tattica con Messi. Per il momento, Valverde si gode i primi gol di Griezmann.