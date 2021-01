Barcellona, Koeman: «Messi è un vincente, si in****a se perde»

Ronald Koeman parla di Lionel Messi e del suo Barcellona alla vigilia della sfida contro il Granada. Le sue parole in conferenza stampa

MESSI – «Messi è un vincente, un giocatore a cui piace allenarsi e giocare. Come me, sono incazzato se perdo. Leo dal primo giorno in cui è tornato ha fatto il massimo per questa squadra. Nell’ultimo partiya ci ha aiutato molto a vincere la partita».

DE JONG E PEDRI – «È vero che abbiamo parlato con Frenkie delle sue qualità e di dove abbiamo bisogno di lui. È un giocatore che può aiutare molto a costruire da dietro, ma abbiamo bisogno anche di lui per raggiungere l’area opposta. Si prende più responsabilità. Pedri ha giocato in diversi ruoli, con molta libertà. Qualsiasi giocatore come Pedri, De Jong, Leo o Griezmann ha bisogno di libertà di muoversi dove ci sono spazi. Abbiamo bisogno di centrocampisti che segnino 8-10 gol a stagione»-

GRIEZMANN – «Ogni giocatore ha bisogno di fiducia e questa inizia con il giocatore stesso. Posso parlare con il giocatore, ma la chiave è nei giocatori. Antoine lavora sempre e l’altro giorno ha recuperato molti palloni e ha dato un assist a Leo. Ora deve segnare, che è la migliore medicina».