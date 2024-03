Laporta: «Mbappé? Non invidio il Real, dovranno vendere»

Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sul possibile trasferimento di Mbappé al Real Madrid. Tutti i dettagli

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo possibile trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid al termine della stagione.

LE PAROLE – «Invidia? Affatto. Inoltre, non so se lo faranno o no. Avrebbero un problema, dovranno vendere qualcuno, giusto? Perché non giocheranno in due nello stesso ruolo. E se parliamo di cifre, è un’operazione che snaturerebbe sicuramente lo spogliatoio».