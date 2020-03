Barcellona, Messi: la Pulce è dominante anche in fase di rifinitura

Messi sta disputando, con il Barcellona, una stagione eccezionale più in zona assist che non in zona gol. Lo dimostrano i numeri

Pur senza i ritmi delle stagioni passate, anche in questa annata di Liga Messi è il capocannoniere: 19 reti per lui, 5 in più di Benzema. La Pulce sta dominando anche per quanto riguarda gli assist, con numeri importanti.

Ben 12 assistenze per l’asso argentino, che è in testa anche per quanto riguarda gli Expected Assist ogni 90′: 0.47 a partita. Vuol dire che, ogni partita, c’è quasi una possibilità su due che Messi dia al Barcellona un assist vincente. Finora, la Pulce ha generato quindi la bellezza di 32 reti.