Barcellona, Il record di Firmin: l’incubo del Napoli riscrive la storia

Fermin Lopez ha segnato il primo dei tre gol subiti dal Napoli in Champions League nel ritorno degli ottavi di finale

Nulla da fare per il Napoli di Francesco Calzona che si inchina alla superiorità del Barcellona nel doppio confronto per un risultato complessivo di 4-2: 1-1 all’andata del Maradona, 3-1 in Spagna.

A segnare la prima rete del match di ritorno è stato Fermín López. Il centrocampista con questa rete non solo ha indirizzato la partita in favore del suo Barcellona, ma con 20 anni e 306 giorni è diventato il giocatore più giovane del Barça a segnare nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League dai tempi di Ousmane Dembélé contro il Chelsea nel marzo 2018.