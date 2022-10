Barcellona out, le occasioni perdute in Champions

Barcellona out, le occasioni perdute dalla formazione blaugrana in Champions League negli ultimi anni

Per il secondo anno consecutivo, il Barcellona va fuori dalla Champions non approdando alla fase a eliminazione diretta. Un percorso che ieri, nell'”amichevole” con il Bayern, visto che il risultato di San Siro l’ha resa inutile per la classifica, ha vissuto una vera umiliazione: bavaresi in vantaggio dopo appena 10 minuti. E persino il timbro finale del terzo gol, arrivato proprio in extremis, ha contribuito ad avvelenare ulteriormente il malumore del popolo blaugrana. Poteva andare diversamente questa vicenda, ci sono stati momenti lungo il percorso dove il Barcellona matura dei rimpianti. Sì e la lista non potrà che rendere qualche notte di Xavi abbastanza insonne.

Su tutti proprio il primo confronto col Bayern. In Germania nei primi 45 minuti i catalani hanno avuto ben 4 opportunità da gol e le hanno sprecate, a partire dall’ex Lewandowski. Rispetto agli avversari, insolitamente intimiditi, il Barça ha concluso il triplo delle volte ed

è andato al riposo con la sensazione non di essere pari, ma addirittura di poter esercitare la propria superiorità. Quanto al doppio confronto con l’Inter, non senza ragioni il tecnico del Barça e un po’ tutto l’ambiente si sono fortemente concentrati sugli

episodi controversi maturati a San Siro. Restando sul piano prettamente tecnico – e soprattutto tattico – rimane imperdonabile come la difesa sia stata trafitta da un lancio di Bastoni all’inizio della ripresa in Spagna, quando il risultato era di 1-0 a proprio favore e la storia della partita avrebbe potuto essere ben diversa con una condotta più attenta.