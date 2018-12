Barcellona-Tottenham 0-0, risultato e diretta live

Barcellona-Tottenham, 6ª giornata gruppo B Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto allo stadio Camp Nou per la sfida tra Barcellona e Tottenham che deciderà le sorti del gruppo B di Champions League. Dal risultato di questo match, infatti, dipenderà l’eventuale qualificazione dell’Inter, che si gioca il secondo posto del girone con i londinesi e che in contemporanea dovrà giocare a San Siro contro il PSV. La squadra di mister Pochettino, infatti, può passare al turno successivo vincendo o ottenendo lo stesso risultato dei nerazzurri, che pertanto sono costretti a vincere e a sperare in un pareggio o in una sconfitta del Tottenham.

Barcellona-Tottenham 0-0: tabellino

Barcellona-Tottenham: diretta live e sintesi

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Barcellona e Tottenham

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio al Camp Nou. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Barcellona-Tottenham.

Barcellona-Tottenham: formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda; Arthur, Aleñá, Rakitic; Dembélé, El Haddadi, Coutinho. A disposizione: Ter Stegen, Alba, Piqué, Sergio Busquets, Vidal, Denis Suárez, Messi. Allenatore: Valverde

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane. A disposizione: Gazzaniga, Davies, Skipp, Dier, Lucas Moura, Lamela, Llorente. Allenatore: Pochettino

Barcellona-Tottenham: probabili formazioni e pre-partita

Il Barcellona di mister Valverde si trova a dover far fronte ai soliti problemi in difesa, viste le assenze di Sergi Roberto e Umtiti. Già qualificati al turno successivo, Valverde potrebbe decidere di optare per un ampio turnover, con Vermaelen e i giovani Miranda, Aleñá e Munir che potrebbero giocare fin dal primo minuto.

Dubbi invece per Pochettino, allenatore del Tottenham, che dovrà fare a meno di sei calciatori importanti, ovvero: Mousa Dembélé, Trippier, Foyth, Sanchez, Wanyama e Aurier, con quest’ultimo nemmeno convocato. Presente al 100% Kane e rispetto alla gara contro l’Inter dovrebbero tornare titolari anche Eriksen e Son.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba; Denis Suárez, Arthur, Busquets, Coutinho; El Haddadi, Messi. A disposizione: Cillessen, Lenglet, Miranda, Rakitic, Vidal, Dembelé, Luis Suarez. Allenatore: Ernesto Valverde.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Dier; Eriksen, Alli, Son; Kane. A disposizione: Gazzaniga, Trippier, Davies, Winks, N’Koudou, Moura, Llorente. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Barcellona-Tottenham: i precedenti del match

È la seconda volta che Barcellona e Tottenham si incontrano in Champions League. La prima, infatti, risale al match d’andata, dato che le due squadre non si erano mai affrontate in una competizione europea prima di questa stagione. Il Barcellona di Valverde è pronta a sfidare la squadra di Pochettino lanciando fin dal primo minuto El Haddadi in attacco con Messi. Il Tottenham, invece dovrebbe schierare Eriksen, Dele Alli e il coreano Son alle spalle di Harry Kane.

Barcellona-Tottenham: l’arbitro del match

Sarà il signor Milorad Mazic l’arbitro che dirigerà il match tra Barcellona e Tottenham in programma martedì 11 dicembre alle ore 21.00. L’arbitro serbo vanta un’importante carriera internazionale a partire dal 2009, tanto da aver partecipato a competizioni importanti come l’Eurocopa del 2016 e la Coppa del Mondo del 2018. In questa stagione ha già diretto due partite di Champions League: la vittoria dell’Inter contro il PSV Eindhoven e la Juventus contro il Manchester United. Milorad Mazic ha diretto 326 partite ufficiali in cui ha mostrato 1321 cartellini gialli e 64 cartellini rossi, oltre a decretare 83 rigori

Barcellona-Tottenham Streaming: dove vederla in tv

Barcellona-Tottenham sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 254 dello Sky Box, in HD 240), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.